CAN-U20 : premier sacre pour le Mali, l'Afrique du sud prend la 3e place

Le Mali a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des U20, en battant en finale le Sénégal 3 à 2 aux tirs au but (1-1 après prolongation), dimanche à Niamey.

Mis à jour le 18/02 à 10:30

Le Mali avait perdu sa première finale en 1989. Le Sénégal est finaliste pour la 3e fois d’affilée après 2015 et 2017.

Les Sénégalais, pourtant vainqueurs des Maliens (2-0) en phase de groupes, se consolent avec les trophées de meilleur joueur décerné au défenseur Moussa Ndiaye, de meilleur buteur avec Amadou Dia Ndiaye (3 buts), et du fair play.

Déjà samedi 16 février à l’occasion de la petite finale à Niamey, l’Afrique du sud a décroché la 3e place de cette CAN des moins de 20 ans, après sa victoire 5 à 3 aux tirs au but face au Nigeria (temps réglementaire: 0-0).

Les Sud-africains avaient échoué au pied du podium, avec une 4e place en 2009 et 2017.

Le Mali, le Sénégal, l’Afrique du Sud (3e) et le Nigeria (4e) représenteront le continent africain au Mondial U20 prévu du 23 mai au 15 juin en Pologne.

À l’issue du tournoi, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé son équipe-type de la compétition.

Here’s the Best XI of the #TotalAFCONU20 pic.twitter.com/iUPYJuZyry

CAF