Athlétisme : l'Ethiopien Samuel Tefera bat le record du monde du 1500 m en salle

L’Ethiopien Samuel Tefera a battu samedi à Birmingham le record du monde du 1500 m en salle en 3 min 31 sec 04/100.

L’ancien record appartenait depuis 1997 au Marocain Hicham El Guerrouj (3:31.18).

A Birmingham, Tefera (19 ans), champion du monde indoor du 1500 m en 2018, a devancé son compatriote Yomif Kejelcha (3:31.58), qui avait échoué la semaine dernière à 1 centième du record du monde du mile.

L‘Écossaise Laura Muir est devenue la troisième joueuse d’intérieur la plus rapide de tous les temps lors de la même rencontre lorsqu’elle a battu le record britannique. Le champion d’Europe a fait un chrono de 4:18.75.

Le meeting de Birmingham a également permis à l‘Écossaise Laura Muir rehausser sa perfomance. Sur le mile, Muir s’est largement imposée en 4:18.75, réalisant la meilleure performance mondiale de l’année, un nouveau record britannique et la troisième performance de tous les temps sur la distance.

“I’m so chuffed to get the record on home soil.”



