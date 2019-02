Zimbabwe : 22 corps des mineurs retirés des puits

Au Zimbabwe, au moins 22 corps de mineurs d’or illégaux ont été retirer par des secouristes des puits à l’ouest de Harare, qui avaient été inondés plus tôt dans la semaine, selon Henrietta Rushwaya, directrice générale de la Zimbabwe Miners Federation, qui représente les petits mineurs.

À en croire des responsable et des témoins, qui ont qualifié l’incident de désastreux, huit autres mineurs vivants, ont été sauver.

L’accident impliquant environ 70 mineurs sur les champs de bataille, à 175 km à l’ouest de la capitale, s’est produit mardi soir et a mis en lumière les risques encourus par les mineurs d’or illégaux, qui ont contribué l’année dernière au record de 33 tonnes d’or du Zimbabwe.

Le ministère des Affaires locales a fait appel à la générosité du public pour financer le pompage de l’eau, “nourrir les équipes sur le terrain et les familles en deuil, le transport et les obsèques des victimes”, des opérations d’un coût qu’il a estimé à l‘équivalent de 177.000 euros.

Le Zimbabwe est plongé dans une profonde crise économique et financière depuis une vingtaine d’années. La situation s’est encore détériorée ces derniers mois, avec des pénuries de denrées alimentaires, d’essence et de médicaments et un manque criant d’argent liquide.