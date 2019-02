Report des élections au Nigeria : l'opposition condamne la décision de la CENI

Le report d’une semaine des élections nationales au Nigeria, quelques heures seulement avant l’ouverture des bureaux de vote, a incité le candidat de l’opposition à accuser le président Muhammadu Buhari de vouloir “ décourager “ les électeurs.

La commission électorale a déclaré que le report était dû uniquement à des facteurs logistiques et que les pressions politiques déniées n’avaient joué aucun rôle dans la décision. Buhari et son rival, l’ancien vice-président Atiku Abubakar, ont tous deux exhorté les électeurs à rester calmes.

Mahmood Yakubu, président de la Commission électorale indépendante, a déclaré que l‘élection aurait lieu le 23 février, ajoutant que la date était “sacro-sainte” et que la campagne serait suspendue jusque-là, dans la plus grande économie d’Afrique et son premier producteur de pétrole.

Buhari, au pouvoir depuis 2015, doit faire face à une course électorale serrée contre Atiku du Parti démocratique populaire (PDP).

Les Nigérians ont exprimé leur consternation et leur colère face à ce retard. 84 millions de personnes sur les 190 millions que compte le pays, se sont inscrites pour voter. Les élections passées ont été marquées par la violence, l’intimidation et le truquage des bulletins de vote, et le report a soulevé la possibilité de troubles.

“Ils (le gouvernement) ne respectent pas la primauté du droit… C’est un stratagème total, ce n’est pas vrai qu’ils ne sont pas prêts”, a déclaré Oscar Humphrey, 37 ans, partisan de l’opposition, dans la ville de Kano, au nord du pays, un champ de bataille clé dans la course présidentielle.

Dans la ville natale du président Buhari, Daura, dans le nord du Nigeria, l‘étudiant Dauru Balarabi a également exprimé sa consternation, affirmant qu’il s’y était rendu spécialement pour voter. “J’ai passé ma matinée, mon temps, mon énergie pour les élections, alors à vrai dire, je ne suis pas content “, a-t-il dit.

“Le report n’a rien à voir avec la sécurité, rien à voir avec l’influence politique, rien à voir avec la disponibilité des ressources “, a déclaré Mahmood Yakubu, président de la Commission électorale indépendante à une assemblée d’observateurs électoraux et de journalistes étrangers.

Il a indiqué que certains documents électoraux sensibles avaient été distribués, mais qu’ils avaient tous été récupérés et retournés à la banque centrale et qu’un audit allait maintenant être effectué. Au Nigeria, le matériel électoral est stocké en lieu sûr à la banque centrale.