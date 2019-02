Ramaphosa nie avoir collaboré avec le régime de l'apartheid

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a nié jeudi avoir collaboré avec le régime de l’apartheid après les accusations d’un de ses anciens compagnons de lutte.

La déclaration du président du Congrès du peuple a été reçue comme une onde de choc par le président sud-africain. Mercredi, devant le Parlement, Mosiuoa Lekota a accusé Cyril Ramaphosa d’avoir été récompensé par le gouvernement raciste blanc pour l’avoir dénoncé lui et d’autres camarades, à la police dans les années 1970. « L’unité spéciale vous a récompensé. Ils vous ont renvoyé chez vous et nous, nous avons été envoyés à Robben Island », a affirmé l’ancien ministre de la Défense. « Vous avez écrit à l’unité spéciale (de la police) pour dire que nous vous inculquions des idées communistes », a poursuivi M. Lekota en s’adressant au chef de l’Etat assis devant lui.

Des accusations battues en brèche par le successeur de Jacob Zuma qui rappelle les méthodes de la police à l‘époque de la ségrégation raciale en Afrique du Sud. « Quand vous aviez affaire à la police de l’apartheid, il y avait trois choses qu’ils attendaient de vous : soit coopérer avec eux pour leur donner des preuves contre vos camarades, soit devenir un agent et aller tuer vos camarades, soit devenir un agent rémunéré », a soutenu Cyril Ramaphosa jeudi devant les députés avant de revenir sur les événements qui lui valent aujourd’hui les accusations de son ancien camarade. « Et j’ai alors compris pourquoi on m’avait amené à Silverton . Mon père est venu me voir et m’a dit ils veulent que tu témoignes . J’ai dit Papa, non, je ne vais pas faire ça. Je ne trahirai jamais les camarades avec qui j’ai travaillé. Et si je le faisais, où est-ce que j’irai après ? J’ai refusé. », a-t-il expliqué.

Des propos sans doute loin de convaincre l’ancien membre historique du Congrès National Africain, (ANC), qui l’accuse d’avoir joué un rôle dans son envoi à la tristement célèbre prison de Robben Island où Nelson Mandela a été emprisonné pendant 27 ans.