En Somalie, le Théâtre national renaît bientôt

Le Théâtre national présentera d’ici peu un nouveau visage dans la capitale Mogadiscio. L’enceinte détruite à la suite de nombreux conflits dans le pays était devenue une base militaire.

L’amour, le chagrin, la guerre et la mort…ce sont des thèmes qui occupent souvent une place centrale au Théâtre national somalien.

Mais lorsque la Somalie a plongé dans un conflit en 1991, le bâtiment en briques battues devenu, une base de milice très prisée, a rouvert en fanfare et il a ensuite fermé ses portes après une attaque meurtrière.

Aujourd’hui, des travailleurs en veste fluorescente se preparent et peignent la façade sans toit, des traces, d’impact de balles visibles, en vue de sa réouverture cette année.

Les employés du gouvernement ont également fait des dons et se sont portés volontaires pour la reconstruction.

« Le toit et les chaises ont été commandés de l‘étranger et nous espérons que la construction sera terminée dans les trois prochains mois. Le premier concert qui sera donné au théâtre est prêt et s’intitule “gouvernement intérimaire”. Mais il n’y aura pas que des concerts ici. Nous espérons que le théâtre sera aussi un lieu de sagesse et de divertissement. Nous espérons qu’il retrouvera aussi sa réputation », rêve Osman Gure, metteur en scène.

“Ramener la beauté dans le pays”

Les Chinois ont terminé la construction du Théâtre national en 1968, huit ans après l’indépendance de la nation de la Corne de l’Afrique.

Aujourd’hui, le gouvernement du président Mohamed Abdullahi Mohamed est en train de restaurer le Théâtre national pour 3 millions de dollars, le coût étant partagé entre le gouvernement et les hommes d’affaires locaux.

« C’est une grande réussite, cela montre que notre pays est prêt pour la reconstruction. À travers cette opération, surnommée “Opération volontaire pour la reconstruction de votre pays “, nous avons montré ce dont nous sommes capables. Nous pouvons ramener la beauté dans notre pays et reconstruire notre pays », espère le résident Mohamed Abdullahi Mohamed.

Le bâtiment devrait rouvrir ses portes dans les trois prochains mois et prévoit d’organiser une comédie musicale. En attendant, il continue d‘être une base pour les soldats somaliens gardant le palais présidentiel à un kilomètre et demi.