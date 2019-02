Zimbabwe : un an après la mort de son leader, le principal parti d'opposition demeure intact

Le Mouvement pour le changement démocratique (MDC) joue son rôle de principal parti d’opposition au Zimbabwe. Dans l’opiniâtreté et l’unité, comme au temps de son leader Morgan Tsvangirai décédé il y a un an.

Chaque jour, il écrit un mot sur quelque réseau social. Nelson Chamisa s’adresse souvent aux membres du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), principal parti de l’opposition au Zimbabwe.

Et ce ne sont pas les sujets qui manquent. Mais, en ce 14 février, Chamisa voudrait inviter ses camarades du parti ainsi que tous ses compatriotes à avoir une pensée pieuse pour Morgan Tsvangirai, décédé le 14 février 2018 en Afrique du Sud des suites d’un cancer du côlon.

DR M. TSVANGIRAI -A LEGACY OF LOVE pic.twitter.com/fG9qGVBuxO — nelson chamisa (@nelsonchamisa) 12 février 2019

Tsvangirai, c’est cet acteur politique qui fonda en 1999, le MDC. Objectif affiché : s’opposer à la manière dont Robert Mugabe gérait le Zimbabwe. Malheureusement, la plupart de ses critiques et propoistions ne furent pas prises en compte par le héros de la lutte pour l’indépendance de l’ex-Rhodésie du Sud.

De cette lutte pour le changement et l’ancrage de la démocratie, Tsvangirai et ses compagnons vont payer un lourd tribut du fait de la violence du régime de Mugabe. Pas suffisant pour dissuader l’ancien syndicaliste qui se battra bec et ongles jusqu‘à sa mort.

Mais, un an après sa mort, il peut se féliciter du fond de sa tombe de ce que le MDC n’a pas connu l’implosion tant redoutée par des observateurs du fait de la lutte pour le leadership au sein du parti. Au contraire ! Les héritiers de Tsvangirai continuent d’afficher une solide unité et solidarité, quelles que soient les épreuves imposées le climat sociopolitique actuel.