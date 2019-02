"L'héritage" de Nelson Mandela exposé à Londres

Une exposition retrace la vie et l’héritage de Nelson Mandela : son éducation dans la campagne du Cap oriental en tant que fils d’un chef, son incarcération de 27 ans et la fin de l’apartheid quand il est devenu le premier président noir sud-africain en 1994, avant de mourir en 2013 à l‘âge de 95 ans.

À l’exemple d’une montre qui ne quittait pas le poignet du leader du mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud, même après avoir passé près de trois décennies derrière les barreaux, de nombreux autres objets sont exposés à Londres.

“Mon grand-père, pendant ses années présidentielles, portait une montre. Une montre Philippe Patek et j’ai mis cette montre à ma disposition parce qu’il me l’avait offerte. Je pense que parce qu’il était une personne si engagée et toujours à l’heure et qu’il n‘était jamais en retard pour un engagement. Même quand il était à l‘étranger, sa montre était toujours à l’heure sud-africaine. Ce que notre famille trouvait très drôle. Cette montre est aussi exposée ici”, a fait savoir Mandla Mandala, petit-fils du défunt.

Un hommage à une icône de la justice, dans l’espoir de voir les jeunes générations reproduire son sens de l’action et des responsabilités.

Pour Zelda La Grande, ancienne assistante particulière de Nelson Mandela et commissaire invitée de l’exposition : “Il est essentiel pour nous de nous souvenir de cette personne, d’apprendre de ses leçons, d’apprendre de son héritage. C’est la responsabilité de notre génération de s’assurer que nous enregistrons l’histoire pour que les générations à venir puissent comprendre la glorieuse réalisation humaine de Nelson Mandela”.

Londres est la première ville à accueillir l’exposition officielle avant qu’elle ne soit installée de façon permanente à Mvezo, le lieu de naissance de celui qu’on appelait “Madiba”.