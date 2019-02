CEMAC : l'intégration en souffrance

La CEMAC fait le point de l’intégration régionale en Afrique centrale, l’organe peine à accélérer la mise en place de projets communautaires, faute de financements.

La faible intégration régionale continue d‘être une préoccupation pour les pays de la communauté économique des états de l’Afrique centrale.

Une fragilité structurelle qui a un impact sur la diversification des économies. Lors de la dernière rencontre de la commission de la CEMAC qui s’est tenue en Guinée équatoriale, la question des financements des projets communautaires a une fois de plus été en vedette.

Nigeria : la guerre des brasseurs

Le marché de la bière gagne du terrain dans ce pays. Multinationales et petits producteurs se livrent désormais une bataille aux meilleurs tarifs à la vente.

Avec une consommation estimée à 9 litres de bière par personne et par an, les multinationales de la bière misent sur le fort potentiel humain dont dispose le Nigeria.

Campagnes de communication agressive et sponsoring font rage pour séduire la jeunesse estimée à plus de 60 %. Comment : fabricants et commerçants usent de stratagèmes pour faire des bénéfices.

Réponses dans cet épisode.