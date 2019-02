Boxe : Joshua défendra ses ceintures le 1er juin

Anthony Joshua, champion du monde IBF, WBA et WBO des poids lourds, défendra ses titres le 1er juin prochain aux Etats-Unis.

Le britannique, auteur de 21 victoires par KO en 22 combats, affrontera l’américain Jarrell Miller surnommé “Big Baby”, dans la mythique salle du Madison Square Garden à New-York. C’est le premier combat professionnel de Joshua aux Etats-Unis.

“Wembley me tient tellement à cœur, c’est un endroit formidable et fantastique. J’ai combattu dans de petites salles, des arènes, et ce fut un honneur et une bénédiction de le faire dans les stades. Mais il est temps de changer”, a déclaré Anthony Joshua.

Le boxeur d’origine nigériane a également regretté l’annulation du combat entre lui et Deontay Wilder, champion du monde invaincu WBC des poids lourds.

“Deontay Wilder et moi-même sommes les champions du monde poids lourds, et nous espérions avoir ce combat le 13 avril, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, à cause des règles de la boxe – je suis sûr que vous êtes au courant de ça. Nous avons donc dû nous adapter et chercher d’autres options et Jarrell Miller est arrivé”, a expliqué le boxeur britannique.

Après le combat contre Miller, Joshua, en cas de victoire, devrait selon toute logique disputer la suprématie des poids lourds contre le vainqueur du Duel qui doit opposer Deontay Wilder et Tyson Fury. Ces deux prétendants à la couronne réunifiée devraient s’affronter d’ici la fin du premier semestre 2019.