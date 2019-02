Nigeria - élections : les attentes des électeurs du nord-est

À Maiduguri dans le nord-est du Nigeria, les déplacés internes attendent beaucoup du grand vainqueur du scrutin du 16 février.

Leurs priorités : l‘éducation de leurs enfants, mais surtout la restauration de la paix dans cette partie du pays, fief de la secte islamiste Boko Haram.

“On veut que le président donne une bonne éducation à nos enfants parce qu’on est des personnes déplacées. On vient de différents villages et nos enfants n’ont pas une bonne éducation. Donc s’il remporte cette élection, il est censé rétablir l‘éducation pour tous”, a lancé Babagana Yerima, un déplacé originaire de Ngazai.

“La paix doit être rétablie pour qu’on puisse retourner dans nos villes et continuer nos activités agricoles comme d’habitude et que Dieu bénisse notre président pour qu’il reste en bonne santé pour consolider les acquis obtenus jusqu‘à présent”, a indiqué Yusuf Damakulli, un déplacé interne originaire de Monguno.

“Nous, les bons citoyens de l’État de Borno, on veut la paix et la tranquillité, et de l’aide pour les jeunes. Il faut qu’on devienne un centre d’activité stable”, a ajouté Ibrin Musa, un habitant de Maiduguri.

Muhammadu Buhari et l’ancien vice-président Atiku Abubakar sont les deux principales têtes d’affiche de la présidentielle de samedi selon les analystes.

Maiduguri, capitale de l‘état de Borno, est le principal point de chute des déplacés internes nigérians, victimes de l’insurrection de Boko Haram depuis 2009.