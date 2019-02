Nigeria : Davido et Wizkid prennent position dans le débat électoral

Environ 83 millions de Nigérians sont appelés aux urnes ce samedi pour des élections générales. En amont de ces joutes qui devraient cimenter la démocratie naissante dans le géant démographique d’Afrique, les artistes entendent bien faire entendre leur voix… Mais pas toujours en chœur.

Dans la course aux postes électifs, les candidats aux élections générales comptent bien jouer la carte du showbiz pour récolter le maximum de voix, notamment dans les rangs de la jeunesse, constituant l’essentiel de la population nigériane (plus de 54 %). Leurs chevaux de bataille, les artistes “naija” ainsi que les stars de Nollywood, devenus au fil des ans le miroir d’une population jeune qui parcourt leurs pages sur les réseaux sociaux.

L’an dernier, la star de l’Afropop Davido de son vrai nom David Adedeji Adeleke, a fait la Une des journaux locaux après avoir ouvertement fait campagne pour son oncle, le sénateur Nurudeen Ademola Adeleke, qui briguait un poste de gouverneur de l‘État d’Osun. La défaite du sénateur qui s‘était présenté sous la bannière du Parti populaire démocratique (PDP) n’a pas refroidi les ardeurs de Davido. Sur son compte Twitter, la star a donné une liste de candidats qu’il soutient pour ces présentes élections.

“Je ne suis pas un homme politique … J’ai soutenu mon oncle de sang sous le PDP. Je soutiens Banky W pour la Chambre des représentants fédérale (MDP) M. Jollof pour la Chambre des représentants (AAC), Dapo Abiodun (APC), candidat au poste de gouverneur, Shinna peller Oyo House (APC) à la Chambre des représentants et Atiku Abubakar (PDP) à la présidentielle”, a-t-il écrit, soulignant les menaces dont il serait couramment victime en raison de ses choix politiques.