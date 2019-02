Solutions technologiques et innovations dans le secteur de la chaussure [Inspire Africa]

Et si vous pouviez apprendre à conduire sans avoir à quitter votre domicile? Un groupe d’entrepreneurs en République du Congo a identifié ce besoin, pour le plus grand plaisir des apprentis conducteurs.

Et puis, en République démocratique du Congo voisine, un collectif de bottiers et de cordonniers provuent qu’il faut de la passion et de la presévérance pour concrétiser ses amibitions. Ces derniers ont ainsi crée une marque de souliers spécialisée et originale, baptisée SAPATU.

Et au Maroc, deux jeunes femmes qui ont travaillé pour les plus grandes maisons de la mode internationale ont choisi de mettre leur savoir-faire au profit de leur pays d’origine en créeant la marque de babouches appelée ZYNE.

Regardez cette édition d’Inspire Africa et partagez vos réactions et vos histoires, en utilisant le hashtag #WhatInspiresAfrica.