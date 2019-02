Afrique : l'organisation des Premières dames étend son action au-delà du VIH/Sida

L’organisation des Premières dames d’Afrique pour la lutte contre le VIH/Sida (OPDAS) devient l’organisation des Premières dames d’Afrique pour le développement. Un changement à la mesure de nouveaux objectifs.

L’annonce a été faite lundi, lors de la 22è Assemblée générale de la fédération tenue en marge du 32è sommet des chefs d‘État qui s’est déroulé à Addis-Abeba en Éthiopie.

Avant le changement de nom du 11 février, l’organisation était connue sous le nom de l’OPDAS (Organisation des Premières Dames Africaines contre le VIH/Sida).

Un nouveau logo a également été dévoilé avec le nouveau nom. Ces changements devraient contribuer à étendre le champ d’action de l’institution au-delà du VIH/Sida.