Manchester United impatient d'affronter le PSG

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a succédé à Jose Mourinho en décembre. Son palmarès est séduisant :10 victoires en 11 matches. Sa dernière victoire (3-0) contre Fulham remonte à samedi.

La rencontre de ce mardi soir contre le Paris Saint-Germain est la première en Ligue des Champions du manager norvégien, depuis son arrivée à Old Trafford en décembre. Il aura son équipe au grand complet et en pleine forme.

Contrairement à Paris qui sera privé de Neymar, Cavani et Thomas Meunier.Tous blessés.