''La pauvreté n'est pas un obstacle aux soins de santé'' (Bill Gates)

D’“excellents” soins de santé de base permettant de s’attaquer aux maladies les plus meurtrières en Afrique: le but est réaliste sur le continent malgré la pauvreté de certains pays, a plaidé dimanche le multimilliardaire et philanthrope Bill Gates.

“En consacrant des sommes modestes à des problématiques prioritaires, on peut engranger des résultats phénoménaux”, a soutenu M. Gates dans un entretien avec l’AFP, évoquant l’accès à certains vaccins, antibiotiques ou à des infrastructures de base.

“Il n’y a pas besoin d‘être un pays à revenus moyens pour avoir un excellent système de soins de santé primaires”, a-t-il ajouté.

M. Gates, dont la fondation a consacré 15 milliards de dollars à l’Afrique depuis 2000, était présent à Addis Abeba pour un sommet de l’Union africaine. Il a participé au lancement samedi d’une initiative en vue d’augmenter les investissements, principalement de la part des gouvernements, dans le secteur des soins de santé.

A l’origine de cette initiative, le président rwandais Paul Kagame a appelé les pays africains à consacrer au moins 15% de leur budget aux soins de santé, un objectif qu’ils s‘étaient fixé au tournant du millénaire. Car si les investissements ont augmenté depuis, les pays africains ont consacré environ 7,5% de leur budget à cette question en 2016.