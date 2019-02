RDC - cobalt: Glencore envisage des licenciements

D’après des informations de l’agence Bloomberg, Glencore, la multinationale qui exploite le cobalt en RDC envisagerait de réduire son personnel.

Un tel licenciement viserait à limiter les coûts d’exploitation de l’entreprise. Il toucherait essentiellement le personnel expatrié.

L’entreprise envisage aussi l’arrêt de l’exploitation de la mine d’oxydes de Mutanda- de loin la plus importante et la plus riche du monde.

D’après Glencore, ce train de mesures vise à s’adapter à la hausse des coûts d’exploitation et l’environnement politique volatile en RDC.

Les relations entre Glencore et le gouvernement RD congolais se sont détériorées ces derniers mois, à la suite de l’adoption du nouveau code minier.

Un code qui a triplé le montant de la redevance perçue sur le cobalt. Un minerai stratégique entrant dans la fabrication des batteries des téléphones mobiles et des véhicules électriques notamment.