Somalie : 15 Shebab présumés tués dans des frappes aériennes américaines

En Somalie, quinze Shebabs ont péri dans des frappes aériennes de l’armée américaine. Un pas de plus vers l‘éradication du groupe islamiste en Afrique orientale.

Selon le haut commandement de l’armée américaine en Afrique, ce raid aérien a eu lieu mercredi et jeudi dans la province de Banaadir (centre-est) du pays. Un raid qui a touché et tué quinze éléments shebab.

Cette opération intègre une série de frappes aériennes américaines dans la Corne de l’Afrique depuis la prise de fonction de Donald Trump en tant que président des États-Unis.

Le groupe extrémiste Shebaab, affilié à Al-Qaïda, contrôlait autrefois de vastes étendues de la Somalie. Les forces de l’Union africaine ont réussi à le repousser des grandes villes comme Mogadiscio, la capitale.

Mais, les Shabaab, groupe islamiste le plus meurtrier d’Afrique, poursuit ses attaques en Somalie et au Kenya. Et la plus récente est celle qui a fait 21 morts en mi-janvier dernier dans un complexe hôtelier de Nairobi.

