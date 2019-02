''Les relations avec le Cameroun restent excellentes'' – ambassadeur américain

Les relations entre les Etats-Unis et le Cameroun “sont excellentes”, en dépit de la réduction de l’aide sécuritaire à ce pays de l’Afrique centrale annoncée par Washington. Précision faite ce jeudi par l’ambassadeur américain au Cameroun, Peter Henry Barlerin.

“Les relations entre le Cameroun et les États-Unis sont excellentes et de longue date et nous souhaitons poursuivre ces relations”, a assuré l’ambassadeur américain à sa sortie d’audience avec le porte-parole du gouvernement camerounais.

Le diplomate américain a du reste déclaré que les Etats-Unis ne cesseraient pas la coopération en matière de sécurité avec le Cameroun, qui est un partenaire clé de la sécurité dans la région. En effet, quelque 300 soldats américains sont basés dans la ville de Garoua, dans le nord du pays, pour former et aider l’armée camerounaise, notamment dans sa lutte contre l’extrémisme islamique dans sa région de l’Extrême-Nord. “Nous n’allons pas arrêter la coopération en matière de sécurité avec le Cameroun. Nous avons nos différences, le Cameroun est un pays souverain et les États-Unis sont un pays souverain”, a poursuivi le diplomate.

“Violations” des droits de l’homme

Mercredi, les Etats-Unis ont annoncé qu’ils réduiraient leur aide militaire au Cameroun en réponse aux violations présumées des droits de l’homme commises par l’armée camerounaise dans le cadre de sa lutte contre Boko Haram et les séparatistes des deux régions anglophones. Yaoundé a longtemps réfuté ces allégations portées en général pour les ONG de défense des droits de l’homme dont Amnesty International.

Mais des éléments à charge, dont une vidéo diffusée l’an dernier montrant les forces de sécurité camerounaises en train de tuer et d’attaquer des civils, y compris des femmes avec des enfants en bas âge attachés au dos, ont jeté le doute sur la version des autorités camerounaises. Pour Washington, l’unique manière de lever le voile est de manifester de la transparence dans les enquêtes ouvertes à propos des présumés abus. Au quel cas, les sanctions américaines pourraient s‘élargir, ont prévenu des responsables américains. Pour l’heure, le gouvernement camerounais n’a pas réagi aux annonces des Etats-Unis.

Outre les États-Unis, Israël, la France, l’Allemagne et la Chine figurent parmi les pays qui aident le Cameroun sur le plan militaire. Et des voix s‘élèvent déjà pour appeler d’autres pays à suivre les traces des Etats-Unis afin de faire valoir le respect des droits de l’homme au Cameroun.