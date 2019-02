En Sierra Leone, les violences sexuelles déclarée "urgence nationale"

C’est peut-être le début d’un tournant dans la lutte contre le viol et les agressions sexuelles en Sierra Leone. Le pays vient de placer ces pratiques au rang d’urgence nationale. C’est le président sierra-léonais qui a fait cette annonce jeudi au terme de la campagne menée par des activistes contre ces fléaux.

“Sur cette note, Mesdames et Messieurs, je déclare donc le viol et la violence sexuelle comme une urgence nationale. Par cette déclaration, j’ai également ordonné ce qui suit : que tous les hôpitaux publics fournissent gratuitement des traitements médicaux et un certificat médical à toutes les victimes de viol et d’abus sexuels”, a déclaré jeudi Julius Maada Bio, le président sierra-léonais.

Le jeu vaut certainement la chandelle, car les statistiques donnent du tournis. L’année dernière, selon la police, la Sierra leone a enregistré 8 500 cas de violences sexuelles dont un tiers de victimes étaient de mineurs.

“Chaque mois, des centaines de cas de viols et d’agressions sexuelles sont signalés dans ce pays. Ces crimes ignobles de violence sexuelle sont commis contre nos femmes, nos enfants et même nos bébés. Certains de ces décès n’ont que 3 mois. Soixante-dix pour cent des survivants de cette expérience traumatisante ont moins de 15 ans”, a poursuivi M. Bio.

Désormais, ces crimes sont passibles de la réclusion à perpétuité. C’est l‘épouse du chef de l’Etat sierra-léonais qui avait tiré la sonnette d’alarme en décembre à travers la campagne “Hand Off Our Girls” pour sensibiliser sur les violences contre les filles en Afrique de l’Ouest.