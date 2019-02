Décès d’Emiliano Sala : les adieux des joueurs africains

La planète football a réagi à l’annonce de l’identification du corps d’Emiliano Sala jeudi 7 février. Les hommages à l’ancien attaquant du FC Nantes mort dans un accident d’avion se multiplient. A travers des messages publiés sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs africains joueurs africains ont exprimé leur douleur sur cette douloureuse disparition à l’instar de l’Ivoirien Wilfried Bony, de l’Algérien Riyad Mahrez, du Ghanéen Michael Essien, du Sénégalais Moussa Konate ou encore du Togolais Emmanuel Adébayor…

Wilfried Bony, attaquant ivoirien qui évolue à l’Al-Arabi SC, en prêt de Swansea City.

Koulibaly Kalidou, défenseur sénégalais, sociétaire du SSC Naples.

Birama Touré évolue au poste de milieu défensif à l’AJ Auxerre (France).

Rémi Gomis évolue au poste de milieu défensif au FC Wil (Suisse).

Moussa Konate est un attaquant sénégalais qui joue au club d’Amiens.

Emmanuel Adebayor, capitaine des Eperviers du Togo