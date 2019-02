Burundi : fin de médiation pour l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa

Au Burundi, l’ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, n’assurera plus la facilitation dans la crise politique. Selon le staff de l’ancien dirigeant, il ne s’agit en aucun cas d’une démission, mais tout simplement de la fin de sa mission.

Le vendredi 1er février, Benjamin Mkapa présentait aux chefs d’Etat présents au sommet de la Communauté de l’Afrique de l’Est son rapport en tant que facilitateur dans la crise politique au Burundi débutée en avril 2015. Un ultime rapport qui est venu clore sa mission au Burundi, a affirmé son porte-parole Makocha Tembele.

A en croire ce dernier, il ne s’agit en aucun cas d’une démission. C’est désormais au président ougandais Yoweri Museveni, par ailleurs président en exercice de l’EAC que revient la tâche d’assurer le dialogue interburundais avant les prochaines élections prévues en 2020, a rappelé M. Tembele.

Le Burundi est en crise depuis que M. Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième mandat controversé et sa réélection en juillet de la même année. Les violences qui ont accompagné la crise auraient fait au moins 1.200 morts et déplacé plus de 400.000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, d’après les estimations de la Cour pénale internationale (CPI), qui a ouvert une enquête.

Tout au long de son mandat de médiateur, Benjamin Mkapa n’a cessé de dénoncer le manque d’implication des parties au conflit, certaines sessions se déroulant par exemple sans représentant du gouvernement. Au bout des cinq rounds convoqués, aucun accord n’a été conclu entre le gouvernement et l’opposition.