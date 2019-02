Afrique du Sud, le président Ramaphosa s'engage à relever l'économie

Alors qu’il prononçait jeudi le discours sur l‘état de la nation le président sud-africain, s’est engagé à relancer son économie aujourd’hui accablée par la dette et la mauvaise gestion du gouvernement.

Cyril Ramaphosa tente de conserver le soutien de ses éléments au sein du Congrès national africain (ANC) et de puissants syndicats qui s’opposent à des réformes qui pourraient coûter des emplois.

REUTERS

Avant tout, il faut que notre économie fonctionne à nouveau. J'appelle chaque Sud-Africain à faire de cette cause votre cause, car si nous réussissons et si nous le faisons, comme nous le devons, c’est la nation tout entière qui en bénéficiera.