À la rencontre de la famille Anderson, qui voyage à temps plein

Une grande partie de l‘éducation est expérimentée dans une classe ou dans un manuel.

Mais en tant que parent, envisageriez-vous de quitter votre carrière, de faire vos valises, sortir vos enfants de l‘école afin qu’ils puissent recevoir une éducation juste en parcourant le monde ?

Dans ce numéro de Travel, nous vous présentons les Anderson – la famille qui a passé des années à « voyager lentement » dans le monde entier. Papa – Ike, maman – Natalee et leurs enfants, Jasmine, Kaylee et Layton, sont originaires de la Jamaïque. Et leurs enfants ont été élevés à West Palm Beach, en Floride, aux États-Unis.

Elle a à chaque fois passé près d’un mois dans un nouveau pays. À ce jour, ils ont vécu au Mexique, au Canada, en Grèce, en Égypte, au Ghana, en Afrique du Sud, en Indonésie, etc…

Après un test ADN et un suivi de la lignée et de l’histoire de la famille, les parents ont souhaité permettre à leurs enfants de pouvoir avoir leur propre vision du monde et par le biais du système éducatif conventionnel.

Ike Anderson, le père de famille, nous explique les raisons de ce style de vie et les expériences vécues par sa famille.