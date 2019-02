Félix Tshisekedi débute en Angola sa première visite régionale

Pour sa première visite à l‘étranger, Tshisekedi vante “l’alternance pacifique” en RDC. Le président congolais s’est rendu ce mardi en Angola pour une rencontre avec son homologue Joao Lourenço.

Au menu des échanges entre les deux chefs d‘État, les questions d’intérêt commun assure le président angolais, au premier rang desquelles la coopération énergétique.

“Nous avons discuté et négocié sur comment nous pouvons profiter avec l’Angola de l‘énergie produite par le barrage d’Inga pour alimenter la province de Cabinda et d’autres localités qui sont liées à la province du Zaïre. Nous devons bien exploiter les chemins de fer de Benguela et Lobito, pas seulement avec le transport des minerais en provenance de Katanga vers les marchés

internationaux mais ce chemin de fer peut aussi nous servir pour les importations en RDC”, a expliqué le président angolais Joao Lourenço.

Du côté congolais, cette première visite en Angola a surtout permis à monsieur Tshisekedi de défendre la légalité de sa victoire contestée. Cependant le président congolais a réaffirmé sa disponibilité à travailler avec le camp de son prédécesseur Joseph Kabila toujours majoritaire à l’Assemblée nationale.

Prochaine étape de la visite régionale du président Tshisekedi, le Kenya puis la République du Congo voisine.

Crédit photo : Compte Twitter Présidence RDC