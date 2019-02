En Ouganda, les femmes rondes présentées comme "attraction touristique"

L’indignation s’amplifie en Ouganda face à une initiative du ministère du Tourisme visant à faire des femmes rondes un atout touristique pour le pays d’Afrique de l’Est.

Mardi, le ministre d’Etat en charge du Tourisme, Godfrey Kiwanda, a lancé un concours de beauté baptisé “Miss Curvy Ouganda”. Pour y participer et espérer remporter la couronne, il suffit d’avoir des courbes généreuses et un bon niveau intellectuel. Au-delà de faire l‘éloge de la beauté de ces femmes, il s’agit surtout de promouvoir l’Ouganda comme destination touristique de choix.

“Nous sommes naturellement dotés de belles qui sont étonnantes à regarder. Pourquoi n’utilisons-nous pas ces personnes comme stratégie pour promouvoir notre industrie touristique ?”, s’est interrogé le ministre Kiwanda.

À Kampala, le message a du mal à passer. Des activistes ont notamment lancé une pétition pour exiger l’annulation du concours de beauté, mais aussi pour dénoncer “la chosification” de la femme, présentée ici comme un “objet sexuel”.

“Je me sens personnellement attaquée. C’est dégradant pour les femmes. Dans un pays où les femmes sont agressées par les hommes dans la rue, c’est comme si on légalisait ces agressions en présentant la femme comme une attraction touristique. Ce n’est pas juste”, a déclaré Primrose Murungi, auteure de la pétition. Elle exige en outre que le ministre du Tourisme présente des excuses publiques pour avoir “insulté” les femmes avec un tel projet.

Le concours de beauté dédiée aux femmes rondes n’est pas une exception ougandaise. En Côte d’Ivoire, le concours Awoulaba et le défilé Rondement Belle sont pour le premier un hommage à la mère, et un appel à s’assumer tel qu’on est, pour le second. Mais ces initiatives n’ont jamais été associées à la promotion du tourisme.