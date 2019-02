CAN 2019 : les assurances de l'Égypte

Satisfecit d’une équipe d’inspection de la CAF, sur les différentes installations de la coupe d’Afrique des Nations 2019.

L’Egypte sera “prête” à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2019 cet été, d’après cette mission.

Après avoir hérité d’une compétition initialement dédiée au Cameroun, les autorités égyptiennes se sont lancées dans des travaux de rénovation, dans tout le pays.

“Le gouvernement, le comité d’organisation local, sont vraiment impliqués dans la préparation de cette Coupe d’Afrique des Nations et nous savons qu’elle sera prête à temps, a souligné Nathalie Rabe, la directrice de la communication de la CAF . Nous avons des projets de rénovation mais, en tout cas, l’infrastructure est là-bas, et nous avons plus que ce dont nous avons besoin “.

La CAF a lancé dimanche la première inspection des installations de la CAN-2019. La délégation a visité plusieurs stades au Caire, Suez, Ismaïlia , Port-Saïd et Alexandrie.

La sécurité, une préoccupation majeure de l’Égypte, a également été passé au peigne fin. L’équipe d’inspection semble être satisfaite à ce sujet.

La CAN de cette année est prévue du 21 juin au 19 juillet 2019 , avec un nouveau format de 24 équipes. L’Égypte, l’équipe la plus titrée – qui joue à domicile, a l’opportunité de remporter un 8e titre continental.