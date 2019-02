Lungelo Gumede, l'artiste sud africain qui veut créer le premier musée africain de cire

La ville Durban en Afrique du sud-est connue pour son port, le plus grand en Afrique subsaharienne, ses plages sublimes appréciées des touristes.

L’artiste et sculpteur Lungelo Gumede, l’un de ses fils veut ajouter un atout charme à cette ville. Il veut créer le premier musée africain de cire à l’image du musée grévin. Le musée de cire français dans lequel sont regroupées des reproductions en cire de personnages célèbres. Il a eu l’idée en visitant en 2004 à new york, madame Tussauds, un autre musée de cire. Déterminé, il a entamé une première collection de reproduction de personnages publics locaux et internationaux.

Avec les revenus que je tire de mes statues, je poursuis ma vision. Celle de la création d’un musée de cire. J’ai des statues de personnalités politiques, de sportifs et de personnalités culturelles. J’essaie de faire la même chose que chez Madame Tussauds en essayant de faire des statues de nos icônes, nos héros de lutte que vous connaissez dans différentes catégories a affirmé Lungelo Gumede.

Gumede s’est toujours intéressé à cette tendance artistique. Créer des statues de cire et d’argile est devenu plus qu’une passion. C’est une passion qui a donné du sens à sa vie.

Mon rêve est sur le point de se réaliser, je suis sur le point d’atteindre mon objectif de longue date qui consiste à créer un musée de cire, à inviter les gens à venir vivre la même expérience que j’avais vécue en 2004 lorsque j‘étais allé chez Madame Tussaud, afin de parler de près avec ses célébrités, ses leaders culturels, ses personnages historiques et en fait, vous savez, parce que c’est plutôt une courbe d’apprentissage permettant aux gens de pouvoir se renseigner sur l’histoire de notre pays, c’est donc éducatif et divertissant en même temps a ajouté le sculpteur.

Le jeune homme de 31 ans est régulièrement invité par le gouvernement, des organisations privées et des particuliers dans le but de créer des œuvres. Ces statues récentes d’icônes telles que Nelson Mandela, Hugh Masekela et Michael Jackson ont été financées par des fonds privés et sont conservées pour être finalement exposées dans son musée.