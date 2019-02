Le Premier ministre éthiopien autorisé à adopter un enfant

Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien et son épouse Zinash Tayachew ont obtenu le feu vert de la justice éthiopienne pour adopter un enfant. Selon le média éthiopien Fana Broadcasting, l’enfant choisi par le couple se nomme Million et vit présentement dans un orphelinat de la capitale Addis-Abeba.

Le Premier ministre âgé de 41 ans et son épouse ont déjà trois filles. Mais pour beaucoup, leur démarche d’adopter un enfant pourrait changer la posture des Éthiopiens sur l’adoption. C’est d’ailleurs ce que projette la présidente de la Cour suprême, Meaza Ashenafi, qui pense que cela pourrait faire monter les chiffres des adoptions internes dans le pays alors que les enfants défavorisés se retrouvent dans les rues ou dans des orphelinats.

Il y a un an déjà, la justice éthiopienne interdisait les adoptions par les étrangers, évoquant “divers crimes contre les mineurs”. Une décision qui pénalisait davantage les citoyens américains ou encore espagnols qui représentaient au moment de la mesure, le gros des demandeurs d’adoption : 40 familles pour les Américains contre cinquante pour les Espagnols.

#Ethiopia: The federal first instance court has given permission to First Lady Zinash Tayachew and Prime Minister Dr Abiy Ahmed to adopt a child named Million pic.twitter.com/Kec3zhwaK4

