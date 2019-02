Le colorisme de la peau en Afrique : une ''toxicomanie'' très risquée

Aujourd’hui, le blanchiment de la peau est une ‘‘pratique’‘ qui se développe rapidement en Afrique.

L’OMS estime que près de 70 % des femmes du continent utilisent des crèmes éclaircissantes. Mais de nombreux hommes ont commencé à s’aventurer dans ce qui était autrefois une affaire de femmes.

De nombreux défenseurs du blanchiment de la peau le considèrent comme une passerelle vers la beauté et le succès. Parmi les autres raisons figurent le racisme, les imperfections, l’intimidation, une faible estime de soi, l’effet de train en marche et le facteur : homme pour certaines femmes.

En décembre 2018, certains pays, notamment la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Rwanda, ont accordé la priorité au blanchiment de la peau comme problème de santé publique. Ils ont interdit l’utilisation de produits éclaircissants pour la peau au grand dam des utilisateurs.

Tandis que certains présidents de ces pays louent ces initiatives, d’autres voient d’un mauvais œil que ces gouvernements refusent à leurs citoyens le droit de gérer leur peau comme ils le souhaitent.

Bien que l‘éclaircissement de la peau puisse causer des dommages au foie, réduire la résistance aux infections bactériennes et fongiques.

‘‘La recherche a établi un lien entre le colorisme et des revenus plus faibles, des taux de mariage plus bas, des peines d’emprisonnement plus longues et moins de perspectives d’emploi pour les personnes à la peau foncée.’‘

À suivre, les explications et les détails sur les conséquences de l‘éclaircissement de la peau avec le docteur Kenneth Ocheng, dermatologue ougandais, en ligne depuis Kampala en Ouganda.