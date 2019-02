RCA : réactions positives après l'accord de paix

Les participants aux pourparlers de paix sur la RCA ont salué la conclusion samedi à Khartoum de l’accord de paix et de réconciliation appelé à mettre fin à la crise sécuritaire.

Pour le Gouvernement centrafricain cet accord marque un nouveau départ pour leur pays.

‘‘Nous concerne, nous sommes heureux d’avoir abouti à ce résultat que nous devons saluer. Pour le reste, je garanti notre bonne foi quant à la mise en œuvre de ce que nous avons de commun accord arrêtés », a déclaré Firmin Ngrebada, Ministre chef de délégation gouvernementale

Même son de cloche du côté des groupes rebelles centrafricains qui ont fait le déplacement du soudan.

« Tout va dans l’intérêt général du peuple centrafricain, du peuple centrafricain d’abord, ni du gouvernement, ni des groupes armés. Nous du peuple centrafricain, c’est là où nous avons beaucoup de peine à ne pas concevoir la souffrance qu’ils sont en train de subir à travers les pays voisins dans les camps de réfugiés, au pays. Cela nous a amené les uns et les autres à avoir vraiment un sentiment meilleurs pour alléger d’abord les souffrances du centrafricain », souligne Abakar Salone, du Front Patriotique pour la renaissance de la RCA, formation rebelle.

L’union africaine aussi pense que ce texte contribuera à la fin des violences en RCA « Nous avons scellé un accord de paix entre le gouvernement et les 14 groupes armés qui permettra à nos sœurs et à nos frères centrafricains d’espérer définitivement mettre cette page douloureuse derrière eux », a déclaré smaël Chergui Commissaire Paix et Sécurité U A.

Rendez-vous sur le terrain.