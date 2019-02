Communauté des États de l'Afrique de l'Est : Paul Kagame élu président

Paul Kagame a été élu nouveau président de la Communauté régionale de l’Afrique de l’Est. Le chef de l‘État rwandais succède à son homologue ougandais, Yoweri Kaguta Museveni.

L‘élection a eu lieu lors du 20è sommet des chefs d‘État de la Communauté d’Afrique de l’Est (en anglais East African Community, EAC) qui s’est tenu vendredi à Arusha en Tanzanie.

Paul Kagame, qui devrait céder sous peu la présidence de l’Union africaine (UA) à l‘Égyptien Abdel Fattah Al Sissi, succède ainsi à l’Ougandais Yoweri Museveni.

Tous les six membres de l’EAC ont pris part au sommet. Le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda et le Rwanda, ont été représentés par leurs présidents. Le Burundi et le Soudan du Sud l’ont été par leurs ministres.

Au-delà des excuses diplomatiques, ce sommet s’est tenu dans un contexte de tensions tant latentes qu’ostensibles qui règnent au sein de l’organisation. Notamment entre le Burundi et son voisin rwandais. Bujumbura accuse Kigali de servir de base arrière à des opposants désireux de renverser les institutions.

Ces tensions ont même provoqué le report de ce 20è sommet qui était prévu en 2018. Et comme le pressentaient des observateurs, l’ordre du jour n’a pas daigné tirer au clair ces conflits en couvaison entre membres d’une même communauté.

Il a plutôt été question d’examiner le projet d’une monnaie commune et d’une fédération politique. L’organisation a également procédé à l‘élection de la juge Sauda Mjasiri au poste de président de la Cour suprême. Son mandat commence le 13 février.