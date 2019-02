Migrants refoulés : les Etats-Unis imposent des restrictions sur les visas ghanéens

Les Etats-Unis ont déclaré avoir imposé de visa au Ghana, affirmant que la nation ouest-africaine ne coopérait pas assez pour récupérer ses ressortissants expulsés des Etats-Unis. Selon le Département américain de la sécurité intérieure, le Ghana a “refusé ou retardé de manière déraisonnable d’accepter ses ressortissants qui ont été expulsés des Etats-Unis.

Dès lors, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a ordonné aux autorités consulaires d’imposer des restrictions sur certaines catégories de demandeurs de visa. Et les choses pourraient aller crescendo, puisque la diplomatie américaine annonce que les sanctions pourraient être étendues à une plus large catégorie en cas de réponse inappropriée du Ghana.

