Élections au Nigeria : dans l'État d'Anambra, l'opposition et le pouvoir concluent un pacte de paix

La direction de la police de l‘État d’Anambra a signé mercredi un pacte pour la tenue pacifique des élections de 2019 avec les dirigeants de divers partis politiques de l‘État.

L’accord de paix a été signé au siège de la police à Awka, capitale de l‘État d’Anambra. Pour Garuba Baba Umar, commissaire de la police de l’État a déclaré que l’idée était d’assurer la paix avant, pendant et après les élections.

Comme dans la plupart des pays africains, au Nigeria, les élections s’accompagnent très souvent de violences. En 2015 par exemple, plus de 55 personnes avaient péri dans de querelles électorales qui avaient précédé les élections dont la présidentielle remportée par Muhammadu Buhari, candidat au scrutin du 16 février prochain.

Un scrutin que la police d’Anambra se veut pacifique et apaisée. Umar a ainsi promis que le commandement placé sous son autorité maintiendrait une neutralité et un professionnalisme absolus, conformément aux meilleures pratiques internationalement acceptables, et fournirait un terrain de jeu égal à tous les partis politiques de l‘État.

Il a conseillé aux dirigeants des différents partis politiques de l‘État d’appeler leurs partisans à l’ordre et de bien se comporter pendant l’exercice du vote.

Dans leurs discours séparés, le président local du All Progressives Congress (APC), Basil Ejidike et Oseloka Henry Obaze, coordinateur local de l‘équipe de du Parti démocratique populaire (PDP, opposition) ont salué l’exercice et exhorté les forces de sécurité en particulier la police, à faire preuve de neutralité le jour du vote.