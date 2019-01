Tanzanie : les autorités à la recherche des auteurs de meurtres à des fins rituelles

La Tanzanie a lancé une chasse à l’homme contre les auteurs d’enlèvements et d’assassinats d’une dizaine d’enfants et de femmes, accusés de sorcellerie, a annoncé mercredi le ministère de l’Intérieur.

Des responsables du district de Njombe, dans le sud de la Tanzanie, ont déclaré aux médias locaux qu’au moins quatre corps d’enfants avaient été retrouvés abandonnés dans ou près des buissons. Selon des témoins, les dépouilles ont été amputées de certains organes à des fins rituelles.

La superstition est profondément enracinée dans certaines communautés de Tanzanie, pays de 57 millions d’habitants. Les albinos font partie des groupes ciblés par les assaillants qui les tuent ou leur coupent les membres.

« Nos enquêtes préliminaires ont établi que ces incidents sont causés par des croyances superstitieuses », a déclaré le ministre de l’Intérieur Kangi Lugola au Parlement, répondant à un législateur qui avait demandé à savoir ce que le gouvernement faisait pour mettre fin aux meurtres.

Lugola n’a pas précisé si les enfants disparus étaient des albinos. « Nous avons déjà identifié certains des suspects et nous allons bientôt prendre des mesures contre eux », a déclaré Lugola.

Les chasseurs d’albinos attaquent généralement leurs victimes avec des machettes et prélèvent leur sang et des parties de leur corps tels que les cheveux, les organes génitaux et les membres pour des potions.

Les parties de leur corps sont prisées dans certaines régions de Tanzanie, où les sorciers disent que les albinos apportent de la chance dans l’amour, la politique, la vie et les affaires.

Les femmes aux yeux rouges sont également vulnérables aux attaques. Elles sont souvent accusées d‘être des sorcières et sont tuées dans des communautés d’agriculteurs et de pêcheurs le long des rives du lac Victoria.