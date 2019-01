Manifestations au Soudan : arrestation de la fille du principal opposant

Mariam Sadiq al-Mahdi, fille du principal opposant politique au Soudan, détenue depuis ce mercredi matin par la police soudanaise. Selon l’agence de presse Reuters qui a recueilli le témoignage de sa famille, deux véhicules de la police sont arrivés à son domicile et l’ont arrêtée.

Pour l’heure, aucune indication sur les raisons de cette arrestation encore moins sur son lieu de détention. Les tentatives de Reuters pour joindre le ministère de l’Intérieur se sont soldées par un échec, rapporte l’agence de presse.

Mariam Sadiq al-Mahdi est la fille de l’opposant historique soudanais, Sadiq al-Mahdi. Médecin de formation, elle est par ailleurs la cheffe adjointe du parti Umma, dirigée par son père. Son arrestation survient au lendemain d’une tentative d’ouverture des autorités soudanaises qui ont appelé à la libération d’une dizaine de détenus.

LIRE AUSSI

Le Soudan vit ces dernières semaines sous le brasier de revendications antigouvernementales qui ont débuté le 19 décembre suite à la décision de Khartoum de tripler les prix du pain. Depuis, la révolte qui a fait des dizaines de morts et de blessés, s’est transformée en mouvement de contestation contre le président Omar el-Béchir, au pouvoir depuis trois décennies.

De retour d’un exil d’un an le mois dernier, le principal opposant Sadiq al-Mahdi a apporté son plein soutien aux manifestants et appelé à une transition démocratique. Premier ministre soudanais élu démocratiquement, Sadiq al-Mahdi a été renversé en 1989 par une alliance d’islamistes et de commandants militaires portée par l’actuel chef de l’Etat Omar el-Béchir.