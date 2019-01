Football : la Côte d'Ivoire accepte d'abriter la CAN 2023

La Confédération africaine de football et la Fédération ivoirienne sont parvenues à un accord sur le réaménagement du calendrier de la Coupe d’Afrique des Nations.

Après une rencontre entre le président ivoirien Alassane Ouattara et le patron de la CAF Ahmad Ahmad, les autorités ivoiriennes ont finalement accepté de céder l’organisation de la CAN 2021 au Cameroun et d’accueillir celle de 2023.

“Pour 2021, la CAN sera au Cameroun, ils sont à 80 % de réalisation aujourd’hui. Et puis, peut-être, vous savez nous sommes des Africains, il y a le principe d’aînesse aussi. Et la Côte d’Ivoire en 2023. Et en 2025 la Guinée”, a dit Ahmad Ahmad, le président de la CAF.

Cet accord met fin à une brouille entre les deux instances provoquée par le retrait de la CAN 2019 au Cameroun et la décision de la CAF de retirer l‘édition de 2021 à la Côte d’Ivoire au profit du pays des Lions Indomptables.

Ce qui avait entraîné une plainte de la Fédération ivoirienne de football auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) en décembre. Un grand soulagement donc pour la CAF qui peut désormais se concentrer sur la prochaine CAN prévue en juin prochain en Égypte.

Crédit photo : Fifciv.com