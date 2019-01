Éthiopie : un ancien groupe rebelle félicite le Premier ministre pour la paix dans la région de l'Ogaden

Pour le Front national de libération de l’Ogaden (FNLO), si la paix règne dans la région de l’Ogaden, c’est grâce à la politique pacifiste du Premier ministre Abiy Ahmed. Et ça mérite des félicitations.

Fondé en 1984, le Front national de libération de l’Ogaden (FNLO) dit se battre pour l’indépendance de l’Ogaden, une région du sud-est de l‘éthiopie, peuplée d’ethnies somaliennes en raison de sa situation à la frontière avec cet autre pays de la Corne de l’Afrique.

Un combat qui lui a valu d‘être inscrit par Addis-Abeba dans la liste des organisations terroristes. Mais, grâce à la politique pacifiste menée par le Premier ministre Abiy Ahmed élu en avril 2018, le FNLO a été retiré de la liste des organisations terroristes.

Il est donc temps pour le groupe de renvoyer l’ascenseur à Addis-Abeba. « Le Front national de libération de l’Ogaden (FNLO) reconnaît le changement démocratique réel, crédible et positif qui se produit en Éthiopie. Ce changement est attribué au Premier ministre éthiopien, Abiy », a tweeté ce mardi l’ancien groupe rebelle.

The Somali Regional state today is the most peaceful area in the Horn of Africa due to the determined efforts of #ONLF and H.E Abiy’ Government. Spoiler will not succeed in derailing the peace and stability achieved. #Ethiopia #Ogaden #Somali https://t.co/Am9ucfsGXc

