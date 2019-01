Zimbabwe : vers une nouvelle grève dans la fonction publique

Au Zimbabwe, les syndicats menacent de déclencher un nouveau mouvement de grève en cas de l‘échec des négociations salariales.

Certes grâce à son rouleau compresseur constitué de la force publique, le pouvoir zimbabwéen a pu contenir les manifestations contre la hausse des prix du carburant, Emmerson Mnangagwa ne s’est pas encore tiré d’affaire.

Tant une nouvelle menace frappe désormais à la porte du bureau du « Crocodile ». Des syndicats menacent d’entrer en grève au cas où les négociations salariales n’aboutissent pas à des conclusions satisfaisantes.

Le Conseil Apex, qui regroupe 16 syndicats de la fonction publique, a déclaré que les négociateurs du gouvernement n’avaient pas présenté de nouvelle offre lors d’une réunion lundi. De nouvelles discussions sont prévues pour mercredi, a déclaré le secrétaire du Conseil Apex, David Dzatsungwa, à la presse après une réunion de quatre heures.

« Le conseil Apex donne au gouvernement la réunion du mercredi 30 janvier 2019 ou fait face à des actions inévitables », a déclaré Dzatsunga. Les syndicats veulent que leur salaire mensuel passe de 414 dollars à 1 700 dollars par mois. Il y a 305 000 fonctionnaires, y compris les forces de sécurité.

Avec un taux d’inflation de 42 %, son plus haut niveau depuis 2008, et un manque de liquidités en circulation érodant le pouvoir d’achat des Zimbabwéens, la situation fragile de l’économie est au cœur des problèmes politiques du pays.

Le président Emmerson Mnangagwa est donc sous pression pour tenir ses promesses préélectorales de relancer une économie dévastée par le mandat de son prédécesseur Robert Mugabe, qui a gouverné pendant 37 ans avant d‘être contraint de démissionner après un coup d‘État en 2017.

Le gouvernement de Mnangagwa a également été sévèrement critiqué pour sa répression des manifestations violentes suite à une augmentation du prix de l’essence qui aurait tué au moins 12 personnes et fait de nombreux blessés. La police dit que seulement trois personnes sont mortes.

Lors de la campagne présidentielle de juillet 2018, qu’il avait remportée malgré des accusations de fraude de la part de l’opposition, Mnangagwa avait promis de rétablir l’économie et de rompre avec la politique de Mugabe.

Mais les forces de sécurité ont dispersé les manifestations par la force et ont réprimé les militants, faisant craindre que le gouvernement de Mnangagwa ne revienne à la politique de l’armée à l’époque de Mugabe.

Plusieurs responsables et militants de l’opposition se sont cachés et la police a annoncé lundi qu’elle souhaitait interroger au moins 27 d’entre eux à propos de la grève des 14 et 16 janvier qui s’est transformée en violentes manifestations de rue.

Lundi, Mnangagwa a déclaré qu’il avait demandé aux autorités d’arrêter les forces de sécurité filmées par Sky News en train d’agresser un homme menotté. La semaine dernière, il a promis d’agir contre les forces de sécurité qui ont commis des actes de violence lors de la répression.