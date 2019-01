La CAN 2019 décalée d'une semaine

Dans Football Planet cette semaine, le report d’une semaine du début de la CAN 2019 pour cause de ramadan, la CAN U-20 Niger 2019 qui démarre ce 2 février et l’exclusion d’Ismaily de la Ligue africaine des Champions.

Au sommaire de Football Planet cette semaine, un nouveau changement dans l’organisation de la CAN Égypte 2019. Le début du tournoi a été reporté d’une semaine par la CAF pour cause de ramadan. Une décision à la demande des fédérations maghrébines. Le tournoi se tiendra désormais du 21 juin au 19 juillet. Et on devrait connaître la composition des groupes le 12 avril prochain date prévue pour le tirage au sort.

Pendant temps, le Niger se prépare à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations Junior dont le coup d’envoi sera donné le week-end prochain. En lice : huit équipes pour une seule couronne. Deux semaines de compétition pour succéder à la Zambie grande absente de cette édition.

En Ligue africaine des Champions, Ismaily paie au prix fort le mauvais comportement de ses supporters. Le club égyptien a été exclu du tournoi après l’interruption de son match face au Club Africain.