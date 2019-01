"L'avenir de l'Afrique, c'est maintenant !" [Inspire Africa]

Lors de la Conférence Internationale sur l’Émergence de l’Afrique à Dakar, Hannane a rencontré Abdoulaye Mar Dieye, du PNUD.

Le chef du Bureau des politiques et de l’appui aux programmes a partagé son point de vue optimiste sur le chemin de l’Afrique vers l‘émergence, ses recommandations pour une croissance plus inclusive et son message à la jeunesse du continent.