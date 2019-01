Congo : un musée pour promouvoir les artistes locaux [This is Culture, TMC]

Certaines des œuvres exposées dans la Galerie sont également disponibles à la vente.

Alors que l’on sait que les artistes africains ne sont pas toujours côtés comme peuvent l‘être des artistes occidentaux, l’objectif est ici de valoriser l’artisanat local et de leur offrir une plus grande visibilité assure Samuel Mabanza de la Direction Départementale du Ministère de la Culture et des Arts, et conservateur de ce Musée du Cercle Africain.

Si vous vivez ou passez par Pointe Noire, n’hésitez pas à y faire une halte… le bâtiment est magnifique et mérite d‘être visité et surtout, il vous sera possible de rencontrer les artistes sur place.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche avec un tarif assez sympa de 500 fcfa !