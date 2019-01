"Bicéphalisme" au sommet de l'Etat vénézuélien [Internation Edition]

Le Venezuela s’enfonce dans la crise. La tension est montée d’un cran lorsqu’en début de semaine, le principal opposant Juan Guaido, par ailleurs président de l’Assemblée nationale s’est auto-proclamé président de la République par intérim. Un geste aussitôt acclamé par certains pays dont les Etats-Unis, et réprimandé par la Russie, l’un des soutiens du président Nicolas Maduro dont l’avenir s‘écrit de plus en plus en pointillé.

À plusieurs kilomètres du Venezuela, aux Etats-Unis, le blocage de l’administration en est à son deuxième mois. Quel impact sur la vie du pays, nous en parlons également dans cette édition. Au nombre des titres, par ailleurs, l’identification des citoyens de l’Union européenne établis au Royaume-Uni. L’enregistrement de ces quelque 3,5 millions d’Européens a été entamé en vue de la sortie du Royaume-Uni de l’UE en mars.

Ce sont là, quelques grands titres de l’actualité internationale présentée cette semaine par Elayne Wangalwa.