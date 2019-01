Malgré la tempête, Isabel dos Santos reste la femme la plus riche d'Afrique

Le magazine financier Forbes a dévoilé sa liste des personnalités les plus riches au monde. Au niveau africain, pas grand changement. Le peloton de tête est assuré chez les hommes par le Nigérian Aliko Dangote, et chez les femmes par Isabel dos Santos. Malgré de fortes tensions dans son pays, la fille de l’ancien président angolais demeure la femme la plus riche d’Afrique.

Les années 2017 et 2018 n’ont pas été de tout repos pour Isabel dos Santos. La femme d’affaires a connu de nombreux soubresauts depuis l’arrivée du successeur de son père, Joao Lourenço. Sous la promesse d’une lutte efficiente contre la corruption, l’ancien ministre de la Défense a nettoyé l’administration publique de toutes les personnes soupçonnées de détournement de fonds. En ligne de mire de ce coup de balai, les membres du clan dos Santos qui selon le nouveau président, ont longtemps profité du système.

Alors que son frère Filomeno est incarcéré depuis des mois pour des présumés détournements de fonds dont il se serait rendu coupable lorsqu’il gérait le Fonds souverain de l’Angola, Isabel s’est vu pour sa part évincée de la société nationale de pétrole, Sonangol, en novembre 2017. Elle avait été nommée à la tête de l’institution par son père, quelque temps avant sa démission. Cette cure de l‘économie ne s’est pas arrêtée là en ce qui concerne Isabel dos Santos. Elle a également perdu de nombreux contrats de marchés publics, ainsi que les parts de l’Etat dans le capital de certaines de ses entreprises.

Une série de mésaventures pour la milliardaire de 45 ans qui a bien sûr déteint sur son patrimoine. De 3,1 milliards de dollars en 2017, et 2,7 milliards de dollars en 2018, celle qu’on surnomme la « Princesse » compte aujourd’hui 2,3 milliards de dollars comme fortune personnelle. Une dégringolade pas assez retentissante pour sortir Isabel dos Santos du classement des milliardaires africains. Elle demeure, en effet, la femme la plus riche du continent, loin devant la Nigériane Folorunsho Alakija avec son 1,1 milliard de dollars. Isabel dos Santos reste, par ailleurs, la deuxième femme noire la plus riche au monde, derrière l’Américaine Oprah Winfrey qui règne sur 2,6 milliards de dollars.