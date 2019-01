Les touristes influencent-ils le bien-être des animaux ?

Quand vous voyagez, pensez-vous au bien-être des animaux ?

Lorsque vous faites un tour à chameau dans le désert du Sahara, vous intéressez-vous au crochet auquel le chameau est attaché ? Quand vous allez voir des dauphins se reproduire dans les parcs marins, pensez-vous à ce qu’ils auraient pu vivre pour faire ce genre de trucs ? Quand vous partez en croisière de Safari, savez-vous à quel point les émissions de carbone de cette voiture nuisent à l’air environnant les animaux ?

La publication de certaines statistiques de la société mondiale de protection des animaux, organisation à but non-lucratif, a montré que les gens ne comprennent pas ce qui est acceptable en termes de bien-être animal ou ne réalisent pas à quel point la cruauté envers les animaux se passe en coulisses ou au début de leur vie quand ils sont soumis aux entraînements.

Chameaux et requins

Les chameaux sont utilisés dans les activités touristiques principalement dans le nord de l’Afrique. Les chameaux portent des muselières en tissu ou sont enchaînés et tirés au point d’en perdre des os.

Il faut 6 à 8 ans à un chameau pour atteindre la maturité et la formation de ses os ne se termine que plus tard. Si des chameaux de moins de 4 ans et demi sont utilisés pour des balades à dos, leur croissance peut être sérieusement affectée. Malheureusement, il est fréquent dans de nombreux endroits de voir utiliser des chameaux trop jeunes. Sachant cela, êtes-vous à l’aise pour grimper et mettre tout votre poids sur ce que pourrait être un bébé chameau ?

Pour certains, c’est un rêve de s’enfermer dans une cage et de regarder les requins nager tout autour, attirés par la nourriture que l’on jette pour attirer leur attention. Mais la plongée en cage avec les requins est-elle un moyen éthique de voir le prédateur supérieur de l’océan ? Juste pour des raisons alimentaires, des liens ont été établis entre l’alimentation des requins et une augmentation d’attaques de requins.

Certains pensent que c’est une activité inutile dont les implications écologiques sont en grande partie inconnues.

Des pratiques douloureuses

Selon l’organe de protection mondiale des animaux, 550 000 animaux sauvages sont saisis dans la nature. “Entraînés” dans la douleur, ces animaux sont soumis à des conditions de vie extrêmement inadéquates ou sont enchaînés et isolés pour divertir les touristes. Pourquoi ne changeons-nous pas cela ? Tout est équilibré et la poursuite du voyage peut se faire de manière responsable, en tenant compte de l’environnement et de ses habitants.