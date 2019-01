Guinée-Bissau : plan de relance économique

La Guinée-Bissau revoit à la hausse son plan de relance pour l’année 2019. Le pays lourdement endetté mise entre autres sur la filière anacarde.

Il figure au rang des pays les plus endettés et les plus pauvres au monde, 178e sur 188 selon le classement 2016 de l’Indice de développement humain.

Pourtant la Guinée-Bissau ambitionne de se relever de la conjoncture économique dans laquelle elle est empêtrée depuis plusieurs années.

Le pays qui a souffert de la baisse de la production de la noix de cajou l’une de ses principales cultures, mise sur le soutien du Fonds monétaire international pour ramener son déficit budgétaire sous la barre des 3 % de son PIB.