RDC : des victimes de la coupure d'internet demandent réparation

*En République démocratique du Congo, les abonnées des réseaux de télécommunications ne décolèrent pas malgré le retablissement de la connection internet. Plusieurs d’entre eux demandent réparation après des semaines de coupure. Et c’est devant les juges qu’ils ont décidé de se faire entendre. *

La coupure d’internet ordonnée par le gouvernement congolais pour ‘‘lutter contre les fake news’‘, au lendemain de la présidentielle contestée du 30 décembre, a été une pilule plus qu’amère pour des Congolais. Ceux dont les activités ont davantage de liens avec la toile disent avoir vécu l’enfer pendant ces moments de ‘’ cyberisolement’‘.

“ Je suis consultant de plusieurs entreprises ou je suis chargé de marketing et je travaille plus à distance. Ce qui fait que, à vrai dire, j’ai arrêté mon boulot pratiquement pendant trois semaines ou presque un mois “ , explique Aurier Tshimanga, utilisateur d’internet.

'On a pas bien fonctionné pendant trois semaines et nous avons un provider qui ne veut pas reconnaitre cette perte que nous avons connu pendant cette période. Il nous force en faite à payer les trois semaines au moment où on a même pas consommé internet "