Elections en RDC : les Etats-Unis apportent aussi leur soutien à Tshisekedi

Un autre nom sur la liste des pays et institutions qui s’engagent à travailler avec Félix Tshisekedi, le président déclaré élu en République démocratique du Congo. Ce mercredi, le Département d’Etat américain a annoncé qu’il s’engageait à travailler avec Félix Tshisekedi dont la prestation de serment a été confirmée pour ce jeudi.

Cette sortie de la diplomatie américaine n’exclut cependant pas ses doutes sur la clarté des résultats de la présidentielle. Les Etats-Unis avaient notamment fait état d’irrégularités et dénoncé le manque de transparence dans les résultats du scrutin. Le Département d’Etat américain appelle donc Félix Tshisekedi à faire la lumière sur ces irrégularités.

Mardi, le nouvel homme fort de Kinshasa a également reçu le soutien de l’Union européenne et de l’Union africaine, qui ont également fait l’impasse sur une quelconque reconnaissance de sa victoire à la présidentielle. Les deux institutions se sont contenté de “prendre note” de la décision de la Cour constitutionnelle qui a validé les résultats du scrutin, au détriment du candidat de l’opposition Martin Fayulu.

Ce dernier qui affirme avoir remporté le vote avec plus de 60 % des voix, dénonce des cas de fraude flagrants. Sa voix reste toutefois de plus en plus inaudible. Désavoué par la Cour constitutionnelle, et impuissant face à la reconnaissance internationale de son adversaire, Martin Fayulu ne dispose plus d’une grande marge de manœuvre.