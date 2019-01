Bénin : réaction aux propos de Luigi di Maio

Les propose de Luigi Di Maio sur la France et sa politique en Afrique ne sont pas passés inaperçus au Bénin. Le vice-président du Conseil italien accusait notamment la France d’appauvrir l’Afrique et d’aggraver la crise migratoire. Des propos auxquels adhère Semevo Amadidje, analyste financier au Bénin et membre du mouvement ‘Non au Franc CFA’.