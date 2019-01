Afrique du Sud : des handicapés apprennent à surfer

L’initiative est née de Roxy Davis, championne de surf et fondatrice de Surf Emporium. Pour elle, au-delà d’un simple sport, le surf est aussi un moyen de réintégrer ces personnes handicapées, et de favoriser la mixité sociale.

Avec plus de 2 500 kilomètres de côtes, entourée de 2 océans, l’Afrique du Sud est un véritable terrain de jeux pour les amateurs de surf et de sports aquatiques, et attire des surfeurs de tous niveaux. Le pays possède d’ailleurs 6 titres de champion du monde dans la discipline.